Коли 20 травня по усій Україні відключатимуть світло: що каже "Укренерго"
Ввечері в понеділок, 20 травня 2024 року, в усіх без винятку областях України слід очікувати планових відключень світла
Про це за добу попереджає компанія "Укренерго".
Ці заходи стосуватимуться як промислових споживачів, так і побутових.
Відключення будуть погодинними.
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"Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не припинятиметься.
- Відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
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