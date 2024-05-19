Коли 20 травня по усій Україні відключатимуть світло: що каже "Укренерго"

Про це за добу попереджає компанія "Укренерго".

Ці заходи стосуватимуться як промислових споживачів, так і побутових.

Відключення будуть погодинними.

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"Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не припинятиметься.