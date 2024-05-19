Представниця президента Ташева: в Криму окупанти утримують 218 політв’язнів, більшість - кримські татари

Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає "Крим Реалії".

"У нас є 218 політичних ув'язнених, 133 із них є кримськими татарами, тобто понад 60%. Справді, їх незаконно вивозять із території півострова, судять на території Російської Федерації. Фактично жодних наразі можливостей звільнити наших громадян, цивільних заручників немає", - зазначила Ташева.

За її словами, Росія продовжує чинити злочин депортації, повторюючи злочини уряду СРСР.

"Злочин депортації, за який Росія чи Радянський Союз не покаялися, він власне повертається. І ми бачимо активно це після повномасштабного вторгнення, коли вони злочин депортації, зокрема дітей, цивільного населення розповсюджують уже не лише на території Кримського півострова, а й на інших тимчасово окупованих територіях", - додала Ташева.