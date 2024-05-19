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Огляд

Усик - абсолютний чемпіон світу, Ребров обрав футболістів для Євро-2024: огляд українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
19 травня, 2024 неділя
18:20
Статті Олександр Усик
Зміст

З 12 по 19 травня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, а Сергій Ребров обрав список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024

Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу

У ніч проти неділі, 19 травня, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

У суперважкій вазі вперше визначався володар одразу чотирьох титулів. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.  

Бій Усик - Фʼюрі тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів - 115:112, 113:114, 114:113.

Переломний момент стався у 9-му раунді. Усик видав серією разючих ударів. Коли українець намагався добити суперника, рефері почав відлік та зафіксував нокдаун. 

Олександр Усик

Фото: Getty Images

Берінчик став чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBO

Не Усиком єдиним! Ближче до ранку неділі Денис Берінчик підхопив естафету від Олександра і вперше в карʼєрі здобув титул чемпіона світу.

У США Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте в бою за титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг).

Поєдинок завершився гонгом у 12-му раунді. Судді роздільним рішенням віддали перевагу Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

Напередодні Денис Берінчик не виключив проведення бою проти Василя Ломаченка.

"Це великі гроші – приємно. І ці гроші можна пожертвувати українській армії. Але спочатку ми маємо виконати свою роботу 18 травня", - сказав українець.

За словами Берінчика, він не спілкувався з Ломаченком майже 4 роки. Боксер також відмовився відповідати, які у них зараз стосунки.

Денис Берінчик

Фото: Getty Images

Ребров оприлюднив список футболістів збірної України, які готуватимуться до Євро-2024

На тижні головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.

Збірна розпочне підготовку до Євро-2024 30 травня в німецькому Нюрнберзі. 3 червня наша команда проведе товариський матч з Німеччиною. Наступного дня вилетить до Варшави, де 7 червня зіграє з Польщею. 11 червня у Кишиневі українці зустрінуться з Молдовою. Наступного дня збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 — Вісбадена.

Склад збірної України на Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — "Динамо"), Єгор Ярмолюк ("Бренфорд", Англія).

Остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

Андрій Ярмоленко, збірна України

Фото: Getty Images

Інсайдер розсекретив клаусулу, яка прописана в контракті Довбика

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, "Жирона" не має бажання вести переговори щодо продажу Артема Довбика. Проте, якщо якийсь з клубів захоче купити українця, то може заплатити 40 млн євро - це клаусула, яка прописана у контракті. 

Клаусула буде чинна з літа 2024 року. Відомо про інтерес до Артема Довбика з боку "Ювентуса", "Наполі" та "Мілана".

Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона

Фото: Getty Images

Зеленський назвав ризики "перемирʼя" з РФ під час Олімпіади

У пʼятницю, президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею Емманюеля Макрона стосовно "перемир’я" з росіянами на час проведення Олімпіади-2024.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня. 

зеленський макрон

Фото: reuters

"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубка України

У середу, 15 травня, у Рівному пройшов фінал Кубка України з футболу. Матч закінчився перемогою "Шахтаря" над "Ворсклою" з рахунком 2:1. На 40-й хвилині Данило Сікан вивів "гірників" вперед, а на 56-й Юхим Конопля подвоїв перевагу команди.

На 85-й хвилині форвард "Ворскли" Микола Ковталюк вразив ворота "гірників" та скоротив відставання полтавської команди. Проте часу, щоб покращити результат, вже було замало.

На шляху до фіналу Кубка України "Ворскла" пройшла харківський "Металіст 1925", київську "Оболонь" та житомирське "Полісся".

"Шахтар" переміг одеський "Чорноморець", сумську "Вікторію" та рівненський "Верес". 

Марлон Гомес, Кевін, Шахтар, УПЛ, чемпіонат України

Фото: ФК "Шахтар"

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