"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Шахтаря" над "Ворсклою" з рахунком 2:1. На 40-й хвилині Данило Сікан вивів "гірників" вперед, а на 56-й Юхим Конопля подвоїв перевагу команди.

На 85-й хвилині форвард "Ворскли" Микола Ковталюк вразив ворота "гірників" та скоротив відставання полтавської команди. Проте часу, щоб покращити результат, вже було замало.

На шляху до фіналу Кубка України "Ворскла" пройшла харківський "Металіст 1925", київську "Оболонь" та житомирське "Полісся".

"Шахтар" переміг одеський "Чорноморець", сумську "Вікторію" та рівненський "Верес".

Кубок України

Фінал

15 травня

"Ворскла" (Полтава) - "Шахтар" (Донецьк) 1:2

Голи: Ковталюк, 85 - Сікан, 40, Конопля, 56