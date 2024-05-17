"Ці гроші можна пожертвувати армії": український боксер Берінчик заговорив про потенційний бій з Ломаченком
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик не виключив проведення бою проти Василя Ломаченка
Про це повідомляє "Трибуна".
"Це великі гроші – приємно. І ці гроші можна пожертвувати українській армії. Але спочатку ми маємо виконати свою роботу 18 травня", - сказав Денис Берінчик стосовно можливого бою з Василем Ломаченком.
За словами Берінчика, він не спілкувався з Ломаченком майже 4 роки. Боксер також відмовився відповідати, які у них зараз стосунки.
Бій Берінчик - Наваррете
Наступний поєдинок Дениса Берінчика пройде проти мексиканця Еммануеля Наваррете. Бій відбудеться у Сан-Дієго, США. Бій за вакантний титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) пройде 18 травня.
36-річний Денис Берінчик вперше боксуватиме за звання чемпіона світу. На професійному ринзі він виграв усі 18 боїв.
29-річний Еммануель Наваррете здобув 38 перемог, зазнав 1 поразки та 1 бій звів унічию. Він є чинним чемпіоном світу WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг).
Раніше титулами в обох цих категоріях володів Василь Ломаченко. Пояс у легкій вазі в українця у 2020 році відібрав американець Теофімо Лопес. Ломаченко в травні 2023 року намагався повернути титул WBO у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти іншого боксера зі США, Девіна Хейні, однак зазнав поразки.
Пояс WBO звільнився після того, як Хейні зі США відмовився від усіх титулів і перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг)
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