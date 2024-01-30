Берінчик проведе бій за титул, який відібрали у Ломаченка

Про це повідомляє Всесвітня боксерська організація.

WBO санкціонувала бій між Денисом Берінчиком та мексиканцем Еммануелем Наваррете за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Боксери мають 15 днів, аби домовитися про поєдинок. Якщо цього не вдасться зробити, будуть проведені промоутерські торги за право організувати бій. Очікується, що він відбудеться у квітні-травні цього року в США, або Великій Британії.

Хто такі Берінчик та Наваррете

35-річний Денис Берінчик вперше боксуватиме за звання чемпіона світу. На професійному ринзі він виграв усі 18 боїв.

29-річний Емануель Наваррете здобув 38 перемог, зазнав 1 поразки та 1 бій звів унічию. Він є чинним чемпіоном світу WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Раніше титулами в обох цих категоріях володів Василь Ломаченко. Пояс у легкій вазі в українця у 2020 році відібрав американець Теофімо Лопес. Ломаченко у травні 2023 року намагався повернути титул WBO у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти іншого боксера зі США Девіна Хейні, однак зазнав поразки.

Пояс WBO звільнився після того, як Хейні зі США відмовився від усіх титулів та перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг).