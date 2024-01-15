Ломаченко оголосив про бій за титул IBF з колишнім абсолютним чемпіоном світу
Український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це Ломаченко написав у facebook.
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях опублікував постер бою за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації). Суперником боксера з України стане Джордж Камбосос, а сам поєдинок відбудеться 12 травня в Австралії.
"З Богом. Мир усім", - написав Ломаченко.
Пояс IBF звільнився після того, як абсолютний чемпіон світу Девін Хейні зі США відмовився від усіх титулів та перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг).
Хто такий Джордж Камбосос
30-річний австралієць володів титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF в легкій вазі з червня 2021 до червня 2022 року. Джордж Камбосос відібрав титул у американця Теофімо Лопеса, а програв його Девіну Хейні, якому поступився і в реванші.
Обидва американські боксери перемагали 35-річного Василя Ломаченка, який є ексчемпіоном світу в трьох категоріях - легкій, другій напівлегкій (до 59 кг) та напівлегкій вазі (до 57,2 кг).
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