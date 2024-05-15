Інсайдер розсекретив клаусулу, яка прописана в контракті Довбика

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Жирона" не має бажання вести переговори щодо продажу Артема Довбика. Проте, якщо якийсь з клубів захоче купити українця, то може заплатити 40 млн євро - це клаусула, яка прописана у контракті.

Клаусула буде чинна з літа 2024 року. Відомо про інтерес до Артема Довбика з боку "Ювентуса", "Наполі" та "Мілана".

У нинішньому сезоні 26-річний Артем Довбик зіграв у чемпіонаті Іспанії 37 матчів, забив 20 голів та віддав 7 результативних передач.

За два тури до завершення сезону в Ла Лізі "Жирона" має 75 очок та займає третє місце. Вона відстає на 1 пункт від "Барселони", яка має гру в запасі. Лідирує з 93 балами "Реал", який достроково став чемпіоном Іспанії.