Інсайдер розсекретив клаусулу, яка прописана в контракті Довбика
Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик має в контракті клаусулу у розмірі 40 млн євро
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Жирона" не має бажання вести переговори щодо продажу Артема Довбика. Проте, якщо якийсь з клубів захоче купити українця, то може заплатити 40 млн євро - це клаусула, яка прописана у контракті.
Клаусула буде чинна з літа 2024 року. Відомо про інтерес до Артема Довбика з боку "Ювентуса", "Наполі" та "Мілана".
У нинішньому сезоні 26-річний Артем Довбик зіграв у чемпіонаті Іспанії 37 матчів, забив 20 голів та віддав 7 результативних передач.
За два тури до завершення сезону в Ла Лізі "Жирона" має 75 очок та займає третє місце. Вона відстає на 1 пункт від "Барселони", яка має гру в запасі. Лідирує з 93 балами "Реал", який достроково став чемпіоном Іспанії.
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