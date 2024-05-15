Довбик претендує на звання найкращого футболіста сезону в Ла Лізі

Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Серед номінантів, окрім Артема Довбика, опинилися Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор (обидва - "Реал"), Роберт Левандовські ("Барселона"), Алейш Гарсія ("Жирона"), Антуан Грізманн ("Атлетико"), Такефуса Кубо ("Реал Сосьєдад"), Іско ("Бетіс"), Александер Сьорлот ("Вільярреал") та Кіріан Родрігес ("Лас-Пальмас").

У нинішньому сезоні 26-річний Артем Довбик зіграв у чемпіонаті Іспанії 37 матчів, забив 20 голів та віддав 7 результативних передач.

За два тури до завершення сезону в Ла Лізі "Жирона" має 75 очок та займає третє місце. Вона відстає на 1 пункт від "Барселони", яка має гру в запасі. Лідирує з 93 балами "Реал", який достроково став чемпіоном Іспанії.

Ім'я найкращого футболіста сезону в Лі Лізі оголосять 28 травня.