Росія активізувалася на Сіверському напрямку: ворог зазнав значних втрат

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку противник активних дій не проводив. Натомість українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо укріплення оборонних рубежів.

З початку доби жорсткі бої точилися на Сіверському напрямку. Там російські окупанти здійснили 23 спроби прорвати оборону наших військ. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Білогорівки, атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: два танки, та 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ.

На Краматорському напрямку російський агресор 14 разів намагався прорвати оборону наших військ поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Для підтримки дій своїх штурмових підрозділів застосовував керовані авіаційні бомби. Успіху не мав.

Інтенсивно ворог атакував українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 25 штурмів наших позицій, намагався наростити зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, завдаючи авіаударів із застосуванням КАБів. На напрямку Нетайлове – Яснобродівка триває бій. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 118 окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк та 2 бойові броньовані машини, Крім того, ще один танк, дві бойові броньовані машини та дві артилерійські системи пошкоджено.

На Курахівському напрямку кількість боїв склала 10. Загарбники намагаються просунутися в до населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися шість разів відтіснити наші підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Армія РФ здійснила 5 ракетних та 35 авіаударів з початку доби

З початку поточної доби російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, 35 авіаударів із застосуванням 38 КАБів, понад 409 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєння, зокрема, близько 90 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.