Про це повідомило управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

До санкційного списку додали одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна та його родини. Потанін потрапив у SDN-список, що означає блокування активів у США та заборону на взаємодію з американцями. Також у перелік внесли губернатора Бєлгородської області Росії В’ячеслава Гладкова, губернатора Курської області Романа Старовойта, губернатора Краснодарського краю Олександра Усса, віцепрем'єра РФ Андрія Бєлоусова й інших посадовців.

Окрім того, санкції запроваджено проти Росбанку, а також 17 дочірніх компаній "ВТБ Банку" – другого за величиною банку Росії.

Також до санкційного списку потрапили громадяни України, зокрема колаборант Геннадій Гаркуша, який раніше працював у патрульній поліції особливого призначення Херсонщини, а також Володимир Ліпандін, який співпрацював з росіянами й був призначений "керівником поліції" в окупованій Херсонській області.

"Запроваджуючи санкції проти додаткових великих російських банків, ми продовжуємо поглиблювати ізоляцію Росії від світових ринків", – заявив заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон, додавши, що вжиті заходи "ще більше перешкоджатимуть здатності режиму Путіна фінансувати його жахливу війну проти України".

У червні санкції проти Потаніна запровадила Велика Британія.

У Новій Зеландії 12 грудня запровадили санкції проти 23 росіян і підприємств, які підтримують вторгнення в Україну, зокрема під обмеженнями міністр цифрового розвитку, гендиректор Першого каналу і Фонд стратегічної культури

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