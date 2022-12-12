Про це інформує глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута.

12 грудня міністерка закордонних справ оголосив про новий раунд санкцій проти осіб, які стоять за дезінформаційними кампаніями та підтримують військові дії Путіна.

"Путін продовжує використовувати мережу медіаагентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну", - сказала Махута.

Санкції поширюються на суб’єктів дезінформації, які вже були піддані санкціям у травні. Серед них представники росЗМІ та інформаційних відомств.

Зокрема, під санкції потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст, а також "ІнфоРос", "Південний фронт" і Фонд стратегічної культури.

Глава МЗС Нової Зеландії наголосила, що особи, проти яких введені санкції, мають вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії: "Вони створюють туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна проти територіального суверенітету України".