Велика Британія ввела санкції проти племіннниці Путіна і другої найбагатшої людини в Росії
Велика Британія додала 13 нових фізичних і юридичних осіб до свого списку санкцій проти Росії, включаючи двоюрідну племінницю Володимира Путіна Анну Цивілеву
Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.
"Поки Путін продовжує огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину", - речник британського уряду.
Відомо, що під санкції потрапив олігарх Володимир Потанін - ключовий прихильник кремля.
За даними міністерства закордонних справ Великої Британії, він володіє великим конгломератом "Інтеррос" і продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим Путіна.
Зазначається, що він придбав "Росбанк" і акції "Тинькофф Банку" в період після вторгнення Росії в Україну.
Під санкції також потрапила Анна Цивілева, двоюрідна племінниця Путіна і президентка російської вуглевидобувної компанії АТ "Колмар Груп". Її чоловік, Сергій Цивілєв, - губернатор багатої на вугілля Кемеровської області.
Крім того, зазначається, що уряд Великої Британії також накладає санкції на групу російських осіб і компаній за участь у репресіях цивільного населення та підтримку режиму Асада в Сирії.
- 29 червня компаніям РФ і Китаю обмежили доступ до американських технологій і товарів, а Японія застосувала найбільше персональних санкцій до російських олігархів у той час, як Україна досі не оголосила їх проти Фрідмана, Усманова і Абрамовича.
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