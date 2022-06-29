Велика Британія ввела санкції проти племіннниці Путіна і другої найбагатшої людини в Росії

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"Поки Путін продовжує огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину", - речник британського уряду.

Відомо, що під санкції потрапив олігарх Володимир Потанін - ключовий прихильник кремля.



За даними міністерства закордонних справ Великої Британії, він володіє великим конгломератом "Інтеррос" і продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим Путіна.



Зазначається, що він придбав "Росбанк" і акції "Тинькофф Банку" в період після вторгнення Росії в Україну.



Під санкції також потрапила Анна Цивілева, двоюрідна племінниця Путіна і президентка російської вуглевидобувної компанії АТ "Колмар Груп". Її чоловік, Сергій Цивілєв, - губернатор багатої на вугілля Кемеровської області.

Крім того, зазначається, що уряд Великої Британії також накладає санкції на групу російських осіб і компаній за участь у репресіях цивільного населення та підтримку режиму Асада в Сирії.

29 червня компаніям РФ і Китаю обмежили доступ до американських технологій і товарів, а Японія застосувала найбільше персональних санкцій до російських олігархів у той час, як Україна досі не оголосила їх проти Фрідмана, Усманова і Абрамовича.

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