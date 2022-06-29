Компаніям РФ і Китаю обмеженили доступ до американських технологій і товарів
Міністерство торгівлі США внесло 28 червня 36 компаній з дев'яти країн, серед них РФ і Китай, до списку структур, яким обмежено доступ до американських технологій і товарів через порушення законів США про міжнародні санкції
Про це йдеться в повідомленні від Голос Америки.
Так, з 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта - в Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі.
Наприклад, російське OOO Intertech Instruments покарано за незаконні постачання Ірану.
У свою чергу, шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після вторгнення російських військ в Україну.
Зазначається, що внесені до "чорного списку" китайські компанії і до початку повномасштабного вторгнення поставляли в Росію "товари, які викликають занепокоєння" і продовжують постачання російським контрагентам, проти яких введено санкції.
У свою чергу, американські компанії, які хочуть постачати товари або послуги фігурантам "чорного списку" зобов'язані отримати спеціальну ліцензію Мінторгівлі.
- 28 червня США розширили санкції проти Росії. Вони включають заборону імпорту золота та нові санкції проти 70 юридичних і 29 фізичних осіб.
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