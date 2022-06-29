Компаніям РФ і Китаю обмеженили доступ до американських технологій і товарів

Про це йдеться в повідомленні від Голос Америки.

Так, з 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта - в Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі.

Наприклад, російське OOO Intertech Instruments покарано за незаконні постачання Ірану.

У свою чергу, шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після вторгнення російських військ в Україну.

Зазначається, що внесені до "чорного списку" китайські компанії і до початку повномасштабного вторгнення поставляли в Росію "товари, які викликають занепокоєння" і продовжують постачання російським контрагентам, проти яких введено санкції.

У свою чергу, американські компанії, які хочуть постачати товари або послуги фігурантам "чорного списку" зобов'язані отримати спеціальну ліцензію Мінторгівлі.

28 червня США розширили санкції проти Росії. Вони включають заборону імпорту золота та нові санкції проти 70 юридичних і 29 фізичних осіб.

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