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Одразу після бою Ф'юрі запропонував Усику разом провести відпустку в Україні

19 травня, 2024 неділя
22:09
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Зміст

Британський боксер Тайсон Ф’юрі одразу після бою запропонував новому абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику провести відпустку зі своїми родинами в Україні

Про це повідомляє Champion.

Зазначається, що британський спортсмен звернувся до Олександра Усика на ринзі одразу після бою, ще до оголошення результату поєдинку.

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"Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною", - сказав Ф'юрі.

Натомість український боксер погодився на пропозицію: "Без проблем, друже".

  • Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 19 травня, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
  • Олександр Усик після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі сказав перші слова, звернувшись до покійного батька.
Теги:
Україна
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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