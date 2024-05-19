Одразу після бою Ф'юрі запропонував Усику разом провести відпустку в Україні
Британський боксер Тайсон Ф’юрі одразу після бою запропонував новому абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику провести відпустку зі своїми родинами в Україні
Про це повідомляє Champion.
Зазначається, що британський спортсмен звернувся до Олександра Усика на ринзі одразу після бою, ще до оголошення результату поєдинку.
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"Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною", - сказав Ф'юрі.
Натомість український боксер погодився на пропозицію: "Без проблем, друже".
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