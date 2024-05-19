Знищений на Ай-Петрі підполковник Кулаков у 2014 році зрадив Україну, - ЗМІ

Раніше він служив у 40-й радіотехнічній бригаді Оперативного командування "Південь" ЗСУ, пише одеська газета "Думська".

Коли 10 років тому відбувалося російське вторгнення до Криму, зазначає видання, "командування наказало йому до 15 травня 2014 року прибути на материкову Україну для продовження служби, чого Кулаков не виконав, проігнорувавши присягу".

"Кулаков був кадровим офіцером, раніше пройшов навчання в Донецькому військовому ліцеї та Харківському військовому університеті", - додає "Думська".

Удар по Ай-Петрі: що відомо

13 травня близько 6 ранку декілька ракет атакували російську військову частину ППО на горі Ай-Петрі, що на півдні Криму.

До окупації тут знаходився український радіочастотний батальйон, 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України, який використовував радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6. На їх базі росіяни створили підрозділ 3-го радіочастотного полку повітряно-космічних сил РФ.

Кримські ТГ-канали інформували, що внаслідок атаки було ліквідовано командира розташованої там в/ч 85683 Олександра Кулакова і ще одного окупанта.

17 травня Кулакова поховали в Алушті, про що розповіла очільниця окупаційної адміністрації міста Галина Огнєва.