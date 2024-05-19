Армія Демократичної Республіки Конго каже, що зірвала спробу держперевороту

Про це пишуть Africanews та The Africa Report.

Переворот відбувся рано вранці біля резиденції міністра економіки Віталя Камерхе на півночі столиці, неподалік від Палацу Націй, де розташовані офіси президента.

"Спроба державного перевороту була придушена силами оборони та безпеки. У спробі були задіяні іноземці та конголезці. Ці іноземці та конголезці були знешкоджені, включаючи їхнього лідера", - сказав речник конголезької армії Сільвен Екенге.

Це сталося на тлі кризи, яка охопила правлячу партію президента Демократичної Республіки Конго Фелікса Чісекеді через вибори керівництва парламенту, які мали відбутися в суботу, але були перенесені.

"Озброєні люди напали на резиденцію Віталя Камерхе, федерального законодавця та кандидата в спікери Національної асамблеї Конго в Кіншасі (столиці ДРК, - ред.), але їх зупинила його охорона", - повідомив його речник.

Також він уточнив: "Віталь Камерге та його родина живі та неушкоджені. Їхню охорону посилено".

У матеріалі повідомляється, що місцеві ЗМІ ідентифікували чоловіків як конголезьких солдатів. Чи намагалися люди у військовій формі заарештувати політика, невідомо.

Двоє поліцейських і один із нападників були вбиті в стрілянині, яка почалася близько 03:30.

Зазначається, що у п'ятницю президент Фелікс Чісекеді зустрівся з парламентаріями та лідерами правлячої коаліції "Священний союз нації", намагаючись вирішити кризу в його партії, яка домінує в національній асамблеї. Він сказав, що "без вагань розпустить Національну асамблею і відправить усіх на нові вибори, якщо ця погана практика збережеться".