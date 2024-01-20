Президент Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін
У суботу, 20 січня, президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін після переконливої перемоги, яку його опоненти відмовилися визнати через численні порушення під час голосування
Про це повідомляє Reuters.
Представники влади визнали, що проблеми були, але відхилили звинувачення у фальсифікації результатів голосування.
Чисекеді склав присягу на стадіоні в столиці країни Кіншасі, заповненому прихильниками, які розмахували прапорами, урядовцями, очільниками африканських держав та іноземними послами, в тому числі зі Сполучених Штатів, Китаю та Франції.
У своїй промові він підтвердив сподівання нації на кращі умови життя та економічні можливості, оскільки наразі близько 62% зі 100-мільйонного населення Конго живуть менш ніж на долар на день.
"Я знаю про ваші очікування, - зазначив він. - Метою цього нового п'ятирічного терміну є створення більшої кількості робочих місць".
Він також пообіцяв "глибоку реструктуризацію апарату безпеки та оборони" і подальші дипломатичні зусилля для вирішення тривалої кризи безпеки в східних провінціях Конго.
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У середу, 20 грудня, у Демократичній Республіці Конго відбулись вибори. На цей час влада вирішила закрити усі сухопутні та морські кордони країни.
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