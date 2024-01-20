Президент Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін

Про це повідомляє Reuters.

Представники влади визнали, що проблеми були, але відхилили звинувачення у фальсифікації результатів голосування.

Чисекеді склав присягу на стадіоні в столиці країни Кіншасі, заповненому прихильниками, які розмахували прапорами, урядовцями, очільниками африканських держав та іноземними послами, в тому числі зі Сполучених Штатів, Китаю та Франції.

У своїй промові він підтвердив сподівання нації на кращі умови життя та економічні можливості, оскільки наразі близько 62% зі 100-мільйонного населення Конго живуть менш ніж на долар на день.

"Я знаю про ваші очікування, - зазначив він. - Метою цього нового п'ятирічного терміну є створення більшої кількості робочих місць".

Він також пообіцяв "глибоку реструктуризацію апарату безпеки та оборони" і подальші дипломатичні зусилля для вирішення тривалої кризи безпеки в східних провінціях Конго.