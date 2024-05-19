РФ протягом дня обстріляла 13 громад Сумщини: є постраждалий
Російська окупаційна армія протягом 19 травня здійснила 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Через це постраждав місцевий житель
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій Сумської області. У регіоні зафіксували 236 вибухів.
"Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу Хотінської громади з мінометів поранення отримав місцевий мешканець.
- 15 травня російські терористи обстріляли Сумську область з артилерії та РСЗВ.
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