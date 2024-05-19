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Головна Війна з Росією РФ протягом дня обстріляла 13 громад Сумщини: є постраждалий

РФ протягом дня обстріляла 13 громад Сумщини: є постраждалий

19 травня, 2024 неділя
22:53
Війна з Росією
Зміст

Російська окупаційна армія протягом 19 травня здійснила 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Через це постраждав місцевий житель

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій Сумської області. У регіоні зафіксували 236 вибухів.

"Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу Хотінської громади з мінометів поранення отримав місцевий мешканець. 

  • 15 травня російські терористи обстріляли Сумську область з артилерії та РСЗВ.
Теги:
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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