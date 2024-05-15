Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Сумщині. Є загибла

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок ворожих артобстрілу та обстрілу з РСЗВ по території Есманської громади Шосткинського району загинула місцева мешканка 1964 року народження", - йдеться у повідомленні.

Також відомо про загоряння житлового будинку на території Есманської громади. На місці працюють всі необхідні служби.

"Закликаємо жителів прикордоння скористатись можливостями евакуації. Збережіть життя своє та своїх рідних", - наголосили в ОВА.