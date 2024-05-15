Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Сумщині. Є загибла
У середу, 15 травня, російські терористи обстріляли Сумську область з артилерії та РСЗВ
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Внаслідок ворожих артобстрілу та обстрілу з РСЗВ по території Есманської громади Шосткинського району загинула місцева мешканка 1964 року народження", - йдеться у повідомленні.
Також відомо про загоряння житлового будинку на території Есманської громади. На місці працюють всі необхідні служби.
"Закликаємо жителів прикордоння скористатись можливостями евакуації. Збережіть життя своє та своїх рідних", - наголосили в ОВА.
- У понеділок, 13 травня, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині.
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