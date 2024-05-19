Експерт Харченко прогнозує ситуацію з електроенергією для українців та підприємців

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ситуація проста, електрики буде ставати менше і в якийсь момент люди мають обрати, чи в них немає електрики 12 годин на добу, чи в них ринкова ціна. Допоки немає фінансового стимулу відбудовувати електроенергетику, а це дорого й довго, чарівної палички не існує й миттєво не відбудеться, а сума, яка нам необхідна прямо зараз десь під 3 млрд доларів", - пояснив Харченко.

Директор Центру дослідження енергетики нагадав, що Кабмін планує відновлення 50-річних вугільних потужностей в які прилітали російські ракети: "Їх за два-три роки не врятує вже жоден ремонт".

Харченко прогнозує ситуацію для українців: "Складний липень, складний серпень, легше восени й з починаючи листопада і до лютого триває дуже складний період. Робота людей ведеться, усе, що можна робити зараз на тактичному рівні, часом криво, косо, але максимально інтенсивно робиться і технічна робота ведеться максимально. Є багато проблем різних, але, повірте, що на рівні виконавців, реальних людей, які руками це роблять, робота дійсно йде 24/7".

За його словами, можливості таких компаній, як ДТЕК значно обмежилися через удари РФ, тобто Україна вже не має тих монополістів та великих холдингів на ринку, які були.

"Фактично зараз в енергетиці України унікальна можливість позбавитися монополії, позбавитися значної частини тієї, чесно, корупції, яка роз'їдала енергетику багато років і продовжує, бо ті зміни про які ми кажемо, багато людей позбавлять великих грошових потоків навіть зараз, сьогодні, але ці грошові потоки вже значно менші через війну. Є середній бізнес в Україні, який вже оголосив, що їм дуже цікаво в цю галузь йти, який вже почав свою роботу в енергетиці. Енергетика справа дорога і довга, туди не зайдеш без капіталу, туди не зайдеш без команди, туди не заїдеш без менеджменту, але середній український бізнес може сформувати зараз в Україні конкурентну і нормальну енергетику, в яку в кінці війни та відразу після війни захочуть йти іноземні інвестори та почнуть давати реальні гроші", - підсумував директор Центру дослідження енергетики.