Вимушені обмеження світла триватимуть влітку, восени та взимку, - голова Укренерго
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку
Про це повідомляє Укренерго.
"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.
Проте він наголосив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени та взимку.
"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.
- Ввечері в понеділок, 20 травня, в усіх без винятку областях України слід очікувати планових відключень світла.
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