Вимушені обмеження світла триватимуть влітку, восени та взимку, - голова Укренерго

Про це повідомляє Укренерго.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він наголосив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.