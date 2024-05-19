Очільниця МЗС Латвії пробігла напівмарафон та зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні. Завдяки цьому вона зібрала майже €10 тис. на дрони для українських бійців
Про це вона повідомила в Х.
"Напівмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників та фінішерів. Я зробила це!" - написала Байба Браже.
Напередодні вона повідомила, що планує пробігти свій перший півмарафон, посадовиця брала участь під номером 815 - як кількість днів, скільки Україна бореться з російською агресією.
- 22 квітня стало відомо, що громадяни Словаччини, які не підтримали позицію свого уряду, що не приєднався до ініціативи Чехії закупівлі боєприпасів для України, зібрали вже майже €3 млн самотужки.
- 23 квітня українці подякували словацькому народу за ініціативу зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, в межах якої словаки зібрали вже понад 3,5 млн на закупівлю боєприпасів.
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