Очільниця МЗС Латвії пробігла напівмарафон та зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ

Про це вона повідомила в Х.

"Напівмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників та фінішерів. Я зробила це!" - написала Байба Браже.

Напередодні вона повідомила, що планує пробігти свій перший півмарафон, посадовиця брала участь під номером 815 - як кількість днів, скільки Україна бореться з російською агресією.