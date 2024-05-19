"Шойгу намагався зберегти посаду": експерт Притула пояснив поспіх росіян у наступі на Харківщині

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Росіяни почали наступ на Харківщині, не підготувавшись до нього належним чином. Такий поспіх зумовлений тим, що Шойгу дуже поспішав розпочати цей наступ, щоб зберегти свою посаду. Йому потрібно було показати якісь результати для того, щоб зберегти посаду. Саме тому він і розпочав цей наступ. Врешті-решт цей наступ захлинувся і велика кількість окупантів була знищена. Сил для досягнення реального результату в росіян не було взагалі", - пояснив Притула.

Експерт наголосив, що росіяни почали наступ на Харківщині повністю непідготовленими військами



"Росіяни підготували для наступу на Харківщині понад 30 тис. угруповання військ. Такої кількості особового складу та ще й без підтримки бронетехніки, просто недостатньо для потужного прориву. Очевидно, що рішення про цей наступ було більш політичним саме для того, щоб Шойгу залишився на посаді міністра оборони РФ", - додав він.