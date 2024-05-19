Росія запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 19 травня
Увечері неділі, 19 травня, російська армія запустила ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
"БПЛА типу Shahed в Херсонській області, курс північно-західний!" - йдеться у повідомленні.
Станом на 23:35 декілька груп ударних дронів перебували в південній частині Миколаївської області. Ще декілька груп ударних ворожих БПЛА знаходилися в Херсонській області. Вони тримали північно-західний курс.
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- У ніч проти неділі, 19 травня, російські окупанти спрямували ударні безпілотники на Одеську область. Унаслідок падіння уламків збитих "шахедів" пошкоджено інфраструктуру регіону.
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