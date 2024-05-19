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Прості, швидкі й вбивчі: що таке FPV-дрони Shrike, які українці виготовляють тисячами

Роман Яворський
19 травня, 2024 неділя
18:45
Пояснюємо FPV-дрони Shrike
Зміст

Незалежно від того, які завдання виконують українські захисники – обороняють позиції чи йдуть у наступ – Сили оборони постійно мають потребу у великій кількості безпілотників. Окрім дорогих і потужних БпЛА, воїни потребують FPV-дронів, які називають відносно дешевим, але дієвим засобом ураження. Серед українських розробок у цьому напрямку виділяють "Мольфар", "Колібрі", Shrike та інші

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке дрони Shrike і як про них стало відомо
  • Скільки дронів Shrike виготовляють в Україні
  • Американські корені безпілотників Shrike
  • Технічні характеристики дрона Shrike
  • Що ще варто знати про Shrike

Що таке дрони Shrike і як про них стало відомо

Назва Shrike з англійської перекладається як сорокопуд. Сорокопуди – маленькі пташки із родини горобцевих, вагою 25-100 г. Деякі із них наколюють жертви на колючки рослин. Крім того ім'я Shrike носив персонаж кульового фантастичного роману-епопеї Дена Сіммонса "Пісні Гіперіона". Це частково органічна, частково механічна істота, яка жорстоко вбиває всіх, хто опиняється у його володіннях. 

У засобах масової інформації про "шрайків" почали говорити восени 2023-го. Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на донецький напрямок передали понад 1500 FPV-дронів Shrike. Їх, за словами міністра, було закуплено коштом державної програми "Армія дронів". 

"Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян. Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть нас у щотижневих звітах від ударних рот", – написав Федоров.

На сторінці урядової організації "Армія дронів" тоді зазначили, що, хоч "горобчики" коштують лише кілька сотень доларів, та результати їх роботи вражають. 

"А ще дрони-камікадзе Shrike — швидкі та прості у використанні, б’ють точно у ціль, уражаючи позиції та техніку окупантів. Тож кожен із них допоможе бійцям перетворити на металобрухт ще більше техніки окупантів", – писала "Армія дронів". 

Скільки дронів Shrike виготовляють в Україні

Інформація про масштаби виготовлення "шрайків" з'явилася в публічному доступі з легкої руки Жозепа Борреля. Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки відвідав в Україні засекречене підприємство з виробництва безпілотників для військових. 

Фото: Жозеп Боррель

"Вчора мав нагоду на власні очі переконатися в українській винахідливості", – цитував європейського чиновника портал "Мілітарний". Боррель також зазначив, що, на його думку, Україна має потенціал стати великим технологічним центром.

Підприємство, що його відвідав Боррель, налагодило виробництво сотень дронів за день. А на оприлюднених фотографіях видно, що працівники складають саме сотні FPV-дрoнів Shrike.

"Квадрокоптери виготовляються у межах "Армії дрoнів", яка передбачає системну їх закупівлю, ремонт, а також курси з навчання відповідних фахівців", – писав "Мілітарний".

Загалом Україна заявляла, що у 2024 році планує виготовити 1 млн FPV-дронів.

Американські корені безпілотників Shrike

Хоча, за офіційними повідомленнями, "шрайки" виробляє український старт-ап, найвірогідніше розробкою безпілотників займалися в Сполучених Штатах. Дрони з аналогічною назвою у 2011 представила компанія AeroVironment. Це саме та компанія, яка виготовляла в Каліфорнії та передавала для України безпілотники Switchblade.

Тоді американці презентували Shrike як переносний безпілотний апарат із вертикальним зльотом і посадкою (VTOL Mav). Апарат розроблявся на замовлення Об'єднаного командування спеціальних операцій США.

"Це невелика, портативна, надійна та міцна безпілотна літальна платформа, призначена для денної та нічної розвідки, спостереження та розвідки (ISR) на фронті", – йшлося в повідомленні. 

FPV-дрони Shrike

Фото: Михайло Федоров.


"Shrike не просто здатний зависати над об'єктами з відеокамерою високої роздільної здатності більш, ніж на 40 хв. Його новітні технології дозволяють йому працювати як камера стеження протягом кількох годин", – розповідав Том Геррінг, віце-президент та генеральний директор компанії AeroVironment.

Хоча американці розробляли дрони для розвідки ISR (від англ. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance – збір і обробка розвідданих), нічого дивного в тому, що Федоров говорить про "шрайки" як ударні дрони. Одні й ті самі безпілотники цілком можна пристосувати до інших бойових завдань, міняючи корисне навантаження. 

У будь-якому випадку йдеться про FPV-дрони (від англ. First person view – вигляд від першої особи). Керують безпілотниками через спеціальні окуляри, а оператор бачить відео місцевості з дрона в реальному часі, наче пілот, який сидить усередині. Такі дрони, оснащені камери високої роздільної здатності, проводять якісну розвідку. Або ж їх озброюють вибухівкою і вони, швидкі та маневрені, вражають техніку, залітаючи навіть у вікна чи люки. 

Українські "шрайки" можна замовити через інтернет. Компанії пропонують їх для військових частин і підрозділів. Описують продукт, як FPV-дрон із захопленням цілі, з режимом автономного польоту та ручним керуванням. Вказаний час виробництва – 10 діб.

Технічні характеристики дрона Shrike

Оскільки українці наразі уникають оприлюднення даних дронів–"горобчиків", окрім ціни в кількасот доларів, то доводить орієнтуватися на характеристики дронів

  • Shrike від американської компанії AeroVironment.
  • Довжина – 90 см,
  • Вага – 2,5 кг,
  • Швидкість – 55 км/год,
  • Радіус дії – 5 км прямої видимості, з можливістю ретрансляції для збільшення радіусу,
  • Час дії – 40+ хв

FPV-дрони Shrike

Фото: Михайло Федоров.

Що ще варто знати про Shrike

У 2018 році виробники "шрайків" заявили про плани інтегрувати безпілотники Shrike 2 із бронемашинами Stryker. Передбачалося, що Shrike 2 заощаджуватиме заряд акумуляторів, завдяки чому довше перебуватиме в повітрі. На той момент ця модифікація перебувала ще в стадії розробки, тому випробування нової системи проводили з апаратами RQ-20 Puma та Switchblade. 

Під час випробувань систему встановлювали на броньовану ремонтно-евакуаційну машину, додаючи до екіпажу бронемашини ще одну особу – оператора. Згодом від окремого оператора планували відмовитись, інтегрувавши систему керування до бортового обладнання. 

"Використання на бронемашинах розвідувальних безпілотних літальних апаратів дозволить суттєво розширити обізнаність екіпажів. Крім того, безпілотники можна використовувати для контролю знищення цілей, а також коригування вогню", – писав FlightGlobal.

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