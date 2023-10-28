Армія дронів: військові на Донецькому напрямку отримали понад 1,5 тис. українських безпілотників
Проєкт "Армія дронів" відправив українським захисникам понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike: їх розробив український стартап
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр розповів, що дрони Shrike розробляє український defense-tech стартап. За його словами, один дрон коштує "лише кілька сотень доларів".
Фото: t.me/zedigital/3789
"Безпілотники закуплено коштом державної програми Армія дронів. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян", - наголосив Федоров.
- Раніше захисники України у межах проєкту "Армія дронів" отримали 206 ударних безпілотників українського виробництва Heavy Shot. Після ураження ворогів вони автоматично повертаються на базу.
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