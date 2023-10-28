Армія дронів: військові на Донецькому напрямку отримали понад 1,5 тис. українських безпілотників

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр розповів, що дрони Shrike розробляє український defense-tech стартап. За його словами, один дрон коштує "лише кілька сотень доларів".

Фото: t.me/zedigital/3789

"Безпілотники закуплено коштом державної програми Армія дронів. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян", - наголосив Федоров.