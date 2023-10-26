Армія дронів: військові отримали 206 українських ударних безпілотників

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації та міністр Михайло Федоров.

Зазначається, що безпілотники повністю розроблені та виготовленні в Україні компанією Gurzuf Defence.

"Точні, важкі, потужні. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км. Убивча сила для ворожої піхоти, командних пунктів та легкоброньованої техніки", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що дрони мають стійку до радіоелектронних засобів боротьби систему GPS-навігації, тому вони здатні автоматично повертатися на базу.