Армія дронів: військові отримали 206 українських ударних безпілотників
Захисники України у межах проєкту "Армія дронів" отримали 206 ударних безпілотників українського виробництва Heavy Shot: після ураження ворогів вони автоматично повертаються на базу
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації та міністр Михайло Федоров.
Зазначається, що безпілотники повністю розроблені та виготовленні в Україні компанією Gurzuf Defence.
"Точні, важкі, потужні. Вони можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км. Убивча сила для ворожої піхоти, командних пунктів та легкоброньованої техніки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що дрони мають стійку до радіоелектронних засобів боротьби систему GPS-навігації, тому вони здатні автоматично повертатися на базу.
- Раніше проєкт "Армія дронів" відправив на фронт 840 безпілотників українського виробництва, придбаних за кошти держбюджету.
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