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Війна з Росією: хроніка
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США нададуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600, - Newsweek

12 жовтня, 2023 четвер
21:51
Війна з Росією Switchblade 600

США передадуть Україні велику партію дронів-камікадзе  Switchblade 600, що може підвищити здатність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту

Про це пише Newsweek.

Видання зазначає, що українські військові наразі мають переважно менші безпілотники Switchblade 300, але "незабаром це зміниться", сказав віцепрезидент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment Чарлі Дін. Switchblade 600 будуть "надзвичайно важливими для оборони України", — додав Дін.

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США надали Україні "дуже велику кількість" Switchblade 300, сказав Дін, додавши, що "їх швидко використали на полі бою за прямим призначенням".

"600 також використовуються в Україні, і їх кількість швидко збільшується", — сказав він. – "Зараз кількість 300 продовжує перевищувати кількість 600, але незабаром це зміниться".

Саме Switchblade 600, створений для знищення ворожих танків і бронетехніки, розкиданих на полі бою. Останні моделі можуть літати більш як 40 хвилин, маючи швидкість понад 112 кілометрів на годину.

Оскільки російські сили оснащені важкою бронею, "використання такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для поразки цих ворожих систем зброї", – сказав Дін.

Наявність Switchblade 600 може надати українським операторам можливість знищувати ворожі цілі в радіусі близько 90 км., тобто "вони можуть знищувати дуже важливі російські активи далеко за лінією фронту Росії, чого не може зробити жодна інша зброя в такій мірі", – сказав Дін. Адже, на відміну від артилерії, Switchblades можуть наблизитися до цілі, водночас оператор зможе шукати інші цілі після запуску дронів.

"Увесь шлях до кінця польоту Switchblades оператор може приймати рішення", — сказав Дін. "Оператор може відлетіти від безпосередньої цілі, яку він, можливо, прагнув спочатку, оскільки він знайшов ціль вищої цінності. Це дуже унікально порівняно з артилерією".

Пентагон у відповідь на запит Newsweek заявив, що не може надати жодних додаткових деталей, крім публічних оголошень.

  • У вересні минулого року стало відомо, що Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України.
  • У жовтні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що продовж кількох тижнів в Україну повинна надійти перша партія з 10 американських дронів Switchblade 600.
безпілотник
США
зброя для України
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