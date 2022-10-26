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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Цього місяця перша партія американських безпілотників Switchblade може надійти в Україну, –  Резніков

Цього місяця перша партія американських безпілотників Switchblade може надійти в Україну, –  Резніков

26 жовтня, 2022 середа
12:34
війна з Росією switchblade 600

Упродовж кількох тижнів в Україну повинна надійти перша партія з 10-ти американських дронів Switchblade 600

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Politico.

Він зазначив, що Україна продемонструвала, що може створювати власну зброю, потопивши у квітні російський крейсер "Москва" ракетою "Нептун" власного виробництва. Але власних ресурсів не вистачає.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600, якими США пообіцяли допомогти Києву. Вони можуть зависати над ціллю до того, як оператор направить удар. Виробник дронів AeroVironment заявив, що перша партія з 10 дронів має надійти цього місяця", – заявив Резніков.

Він також наголосив, що "пріоритетом №1" для України в найближчі місяці й надалі залишатиметься протиповітряна оборона.

Безпілотник Switchblade 600 розрахований на політ на відстань до 80 км, може атакувати з ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки. 

  • Нагадаємо, минулого місяця Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї на суму понад $15 млрд. Туди увійшли понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade.

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Новини
безпілотник
Олексій Резніков
США
зброя для України
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