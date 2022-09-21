Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України

Про це йдеться у документі, опублікованому на офіційному сайті Пентагону.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйона доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що США вже надавали Україні дрони Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії — до 10 км. Switchblade 600 може летіти до 40 км.

Читайте також: Що таке Switchblade та як ЗСУ використовують цей дрон-камікадзе у війні з РФ

Про наміри укласти контракт на постачання Switchblade 300 повідомлялося ще 23 серпня.

19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн.

20 вересня повідомили, що У США планують передати Україні заморожені активи РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb