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Головна війна з Росією Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України

Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України

21 вересня, 2022 середа
00:17
війна з Росією Switchblade 600

У міністерстві оборони США оприлюднили інформаційний бюлетень про постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня

Про це йдеться у документі, опублікованому на офіційному сайті Пентагону.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйона доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що США вже надавали Україні дрони Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії — до 10 км. Switchblade 600 може летіти до 40 км.

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  • Про наміри укласти контракт на постачання Switchblade 300 повідомлялося ще 23 серпня.
  • 19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн.
  • 20 вересня повідомили, що У США планують передати Україні заморожені активи РФ.

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