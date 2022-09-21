Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України
У міністерстві оборони США оприлюднили інформаційний бюлетень про постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня
Про це йдеться у документі, опублікованому на офіційному сайті Пентагону.
"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйона доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.
Варто зазначити, що США вже надавали Україні дрони Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії — до 10 км. Switchblade 600 може летіти до 40 км.
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- Про наміри укласти контракт на постачання Switchblade 300 повідомлялося ще 23 серпня.
- 19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн.
- 20 вересня повідомили, що У США планують передати Україні заморожені активи РФ.
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