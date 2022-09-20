Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Голова робочої групи Мін'юсту із застосування санкцій проти Росії Ендрю Адамс під час слухань у сенатському комітеті з банківських, житлових та міських справ у вівторок, 20 вересня, сказав, що "Ця пропозиція дозволить міністерству юстиції, казначейству та штату працювати разом, щоб повернути кошти уряду США для відшкодування збитків, завданих російською агресією щодо України".

"Як правило, чинні законодавчі та регулятивні органи вимагають, щоб конфісковані кошти використовувалися для компенсації жертвам злочинів, що лежать в основі конфіскацій, і для цілей правоохоронних органів", — зазначив Адамс.

Надання цих повноважень потребує внесення поправок до кількох законів, що регулюють використання конфіскованих коштів, додав політик.

У серпні Зеленський заявив про створення спеціальної комісії щодо відшкодування шкоди завданої нападом Росії.

19 травня керівник ОПУ України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено проєкт механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.