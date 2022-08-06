Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві президента України.

Він заявив, що питання компенсації збитків - це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.

Задля створення механізму компенсації, Зеленський сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету Міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

"Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало ухвалення 22 червня Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції. Рада Європи просуватиме та забезпечуватиме впровадження системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для нашої держави.

Повідомляється також, що Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.

"Під час наради було відзначено, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, що це має бути зроблено, і питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм", - йдеться у повідомленні.

19 травня керівник ОПУ України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено проєкт механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.

Станом на 23 червня, Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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