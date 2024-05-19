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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Яценюк переконаний, що 30 млрд заморожених активів не можуть змінити хід війни

19 травня, 2024 неділя
23:16
Війна з Росією Яценюк
Зміст

Політик, економіст і юрист, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що заморожені активи можуть вплинути на реконструкцію після війни, але не змінять хід самої війни

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Зараз Китай об'єднався фактично з Росією і бореться проти конфіскації, тому що Китай вважає це загрозою і для себе. До речі, Politico написало, відсутність конфіскації, але присутність заморожених активів - є одним з елементом тиску на Росію для того, щоб проводити перемовини. Я скептик, взагалі вам кажу в цьому підході, тобто я не вважаю, що 300 млрд доларів, які заморожені, можуть змінити хід війни. Я вважаю, що 300 млрд доларів, які заморожені, можуть змінити хід реконструкції, а точніше хід отримання репарації з Росії після того, коли війна буде на певній стадії виграна. Ми не будемо довго вести дискусії, що таке виграш", - заявив Яценюк.

Щодо того, чи можуть китайці натиснули на Росію, аби зупинити війну, він сказав: "Так їм це зараз не вигідно, тому що для Китаю ослаблення Заходу через допомогу Україні хороша справа. Щобільше, я вважаю, це взагалі частина їхньої нової геополітики, яку вони собі намалювали, їхня геополітика - це багатополярний світ, я думаю, що це в кращому випадку двополярний, а взагалі десь в них далеко в голові - однополярний, тільки замість Сполучених Штатів у Китаї".

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За його словами, без фінансового тиску цю війну неможливо буде зупинити.

"Фактично мова йде про дуже комплексний підхід, як тиснути на Росію. До того моменту доки Росія буде далі продавати нафту і газ. Я вам нагадаю, що нафта і газ складають 40% загальних доходів російського бюджету. До того моменту доки нафта буде в тій ціні в якій вона сьогодні є, а не нижче цінової стелі, як було передбачено до того моменту доки Росія зможе фінансувати свій військовий бюджет, а це 120 млрд доларів на рік - це тільки те, що ми бачимо їй коштує війна коштом продажу нафти й газу і внаслідок обходу санкцій. До того моменту доки Китай буде далі допомагати Росії в постачанні товарів подвійного призначення і в придбанні її енергетичних ресурсів сказати про те, що ця війна зупиниться, мало підстав. Уже не кажучи про те, які перестановки в російському керівництві, краще б залишались ті, які були", - підсумував Яценюк.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

8 травня посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

Теги:
Світ
Економіка
Росія
Китай
політика
Арсеній Яценюк
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