Шольц підтримав спрямування доходів від заморожених активів РФ на зброю для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України
Про це Шольц сказав після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі, передає Reuters.
"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", — наголосив Шольц.
Канцлер Німеччини також зазначив, що його країна та країни Балтії наполягають на швидкому збільшенні виробництва зброї в Європі та додав, що виробництво боєприпасів і систем протиповітряної оборони вже збільшили.
Раніше, у березні, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував перерахувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброї для України.
Видання зазначає, що близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігають у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, що має цінні папери та готівку російського центробанку на 190 млрд євро.
Раніше Шольц пообіцяв підтримувати Україну "скільки буде потрібно" та закликав партнерів надати ЗСУ більше систем протиповітряної оборони.
- У квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна у 2024 році може отримати від заморожених активів РФ прибуток у €5-8 млрд.
- Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що G7 розглядають використання $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для кредитів України.
- Палата представників США прийняла законопроєкт про використання заморожених активів РФ для України.
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