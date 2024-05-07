Шольц підтримав спрямування доходів від заморожених активів РФ на зброю для України

Про це Шольц сказав після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі, передає Reuters.

"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", — наголосив Шольц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що його країна та країни Балтії наполягають на швидкому збільшенні виробництва зброї в Європі та додав, що виробництво боєприпасів і систем протиповітряної оборони вже збільшили.

Раніше, у березні, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував перерахувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброї для України.

Видання зазначає, що близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігають у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, що має цінні папери та готівку російського центробанку на 190 млрд євро.

Раніше Шольц пообіцяв підтримувати Україну "скільки буде потрібно" та закликав партнерів надати ЗСУ більше систем протиповітряної оборони.