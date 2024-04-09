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Україна у 2024 році може отримати від заморожених активів РФ прибуток у €5-8 млрд, - Шмигаль

9 квітня, 2024 вiвторок
17:34
Економіка Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч прибутки для України від заморожених російських активів можуть становити €5-8 млрд

Про це він заявив на засіданні уряду. 

Очільник Кабінету міністрів зауважив, що Україна зараз працює над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, які наповнюватимуться завдяки замороженим активам РФ. 

"Вітаємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передачі Україні доходів, які згенеровані цими замороженими активами. У 2024 році такі прибутки можуть скласти сумарно €5-8 млрд", - сказав Шмигаль. 

Український прем’єр також нагадав, що в Гаазі розпочав роботу Міжнародний реєстр збитків як частина міжнародного Компенсаційного механізму. За його словами, протягом першої доби його функціонування було отримано понад пів тисячі звернень від жертв збройної агресії Росії проти України.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

6 березня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити всі заморожені в державі російські активи центрального банку Україні на тій підставі, що РФ після закінчення війни виплатить репарації Україні.

11 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї.

Джерела FT стверджують, що Україна може отримати перші кошти з заморожених активів РФ уже в липні.

Європейський парламент ухвалив законодавчу резолюцію, яка дасть змогу оперативно заморожувати й конфісковувати російські активи на території ЄС. Ці кошти мають стати "внеском у відбудову України".

22 березня стало відомо, що лідери країн ЄС 21 березня домовилися "продовжити роботу" над планом використання заморожених активів РФ для військових потреб України. Голова Єврокомісії анонсувала перший мільярд євро до липня.

Того ж дня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що з доходів від заморожених в ЄС російських активів Україна може отримувати додатково понад 2 млрд євро на рік.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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