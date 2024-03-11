Боррель назвав умову, за якої активи РФ використають для закупівлі зброї для України

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Умовою використання активів РФ для закупівлі зброї для України є згода всіх членів ЄС.

"Якщо країни-члени погодяться (це має бути одностайне рішення за пропозицією Високого представника), ми можемо використати надприбутки від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості", - зазначив Боррель.

За його словами, раніше у ЄС розглядали можливість використання цих активів для відбудови України, нині ж – для запобігання новим руйнуванням.

"Поки що ми розглядали можливість використання цих прибутків для підтримки відновлення України. Однак наразі головне в Україні – не стільки реконструкція, скільки уникнення подальшої руйнації. Якщо країни-члени погодяться, було б доцільно використати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру", - наголосив головний дипломат ЄС.

"У довгостроковій перспективі ми також могли б використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", - додав він.

Російські активи в ЄС: що відомо

30 січня комітет із політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.