Україна може отримувати від заморожених у ЄС активів РФ понад €2 млрд на рік, - президент Литви Науседа

Про це повідомляє LRT.

У п'ятницю, 22 березня, після засідання Європейської ради в Брюсселі Науседа заявив, що перший крок до використання доходів від заморожених в Євросоюзі активів РФ уже зроблений.

"Перший реальний крок уже зроблено і, скажімо, 2 млрд євро на рік - це могла б бути приблизно та сума, яку ми б не включали, наприклад, до якогось Європейського фонду миру, але ми б додали її до тих коштів, які призначено як для військової допомоги Україні, так і для відновлення України", - заявив він.

Президент Литви уточнив, сума близько 3 млрд євро на рік, раніше запропонована очільником зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, - це запланований дохід, з якого після сплати податків Україна фактично отримувала б понад 2 млрд євро на рік.

Науседа наголосив, що Литва прагне, аби Україна отримала усі заморожені російські активи, а не тільки відсотковий дохід від них. Він висловив жаль, що правові рішення з цього приводу поки що не ухвалено, а їхній пошук затягнуть.

"Я думаю, нам дійсно потрібно продовжувати працювати. Ніщо на цьому не закінчилося", - підсумував Науседа.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

6 березня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити всі заморожені в державі російські активи центрального банку Україні на тій підставі, що РФ після закінчення війни виплатить репарації Україні.

11 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї.

Джерела FT стверджують, що Україна може отримати перші кошти з заморожених активів РФ уже в липні.

Європейський парламент ухвалив законодавчу резолюцію, яка дасть змогу оперативно заморожувати й конфісковувати російські активи на території ЄС. Ці кошти мають стати "внеском у відбудову України".

22 березня стало відомо, що лідери країн ЄС 21 березня домовилися "продовжити роботу" над планом використання заморожених активів РФ для військових потреб України. Голова Єврокомісії анонсувала перший мільярд євро до липня.