Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Україна може отримувати від заморожених у ЄС активів РФ понад €2 млрд на рік, - президент Литви Науседа

Україна може отримувати від заморожених у ЄС активів РФ понад €2 млрд на рік, - президент Литви Науседа

22 березня, 2024 п'ятниця
17:12
Світ Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що з доходів від заморожених в ЄС російських активів Україна може отримувати додатково понад 2 млрд євро на рік

Про це повідомляє LRT.

У п'ятницю, 22 березня, після засідання Європейської ради в Брюсселі Науседа заявив, що перший крок до використання доходів від заморожених в Євросоюзі активів РФ уже зроблений.

"Перший реальний крок уже зроблено і, скажімо, 2 млрд євро на рік - це могла б бути приблизно та сума, яку ми б не включали, наприклад, до якогось Європейського фонду миру, але ми б додали її до тих коштів, які призначено як для військової допомоги Україні, так і для відновлення України", - заявив він.

Президент Литви уточнив, сума близько 3 млрд євро на рік, раніше запропонована очільником зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, - це запланований дохід, з якого після сплати податків Україна фактично отримувала б понад 2 млрд євро на рік.

Науседа наголосив, що Литва прагне, аби Україна отримала усі заморожені російські активи, а не тільки відсотковий дохід від них. Він висловив жаль, що правові рішення з цього приводу поки що не ухвалено, а їхній пошук затягнуть. 

"Я думаю, нам дійсно потрібно продовжувати працювати. Ніщо на цьому не закінчилося", - підсумував Науседа.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

6 березня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити всі заморожені в державі російські активи центрального банку Україні на тій підставі, що РФ після закінчення війни виплатить репарації Україні.

11 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї.

Джерела FT стверджують, що Україна може отримати перші кошти з заморожених активів РФ уже в липні.

Європейський парламент ухвалив законодавчу резолюцію, яка дасть змогу оперативно заморожувати й конфісковувати російські активи на території ЄС. Ці кошти мають стати "внеском у відбудову України".

22 березня стало відомо, що лідери країн ЄС 21 березня домовилися "продовжити роботу" над планом використання заморожених активів РФ для військових потреб України. Голова Єврокомісії анонсувала перший мільярд євро до липня.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Литва
Війна з Росією
Читайте також:
Ракета
21 березня, 2024 четвер
РФ починає новий етап масованих ударів по всій території України, - Маломуж
ДніпроГЕС
22 березня, 2024 п'ятниця
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
22 березня, 2024 п'ятниця
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.74
    Купівля 38.74
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.05
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
18:38
Бен Годжес на КБФ
Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати, - генерал Бен Годжес на КБФ
18:24
Олексій Навальний
ЄС запровадив нові санкції проти РФ через смерть Навального
18:20
Ексклюзив
Забрудження річки Дніпро
Ексміністр енергетики Продан спрогнозував, як удар Росії по Дніпрогес вплине на наступний опалювальний сезон
18:12
Інфографіка
мери
Скільки заробляють мери українських міст. Рейтинг зарплат і аналіз декларацій за 2022 рік
18:04
Світлана Малькова
Призерка ЧЄ з Миколаєва була вимушена виступати на Кубку світу з росіянами на наступний день після загибелі її матері через ракетний удар РФ. Подробиці
18:00
OPINION
Василь Зима
Удари по російських НПЗ заважають американським стратегам
17:58
на фото Володимир Зеленський
Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки
17:57
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Не може російський месенджер настільки вільно існувати в українському інформпросторі: медіаекспертка Лигачова про регуляцію роботи Telegram
17:56
Ексдиректора держпідприємства Міноборони та бізнесмена викрили на хабарі у $600 тис.: деталі
17:49
Нирка сину
У США людині вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
17:45
радбез ООН
Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні
17:31
діти
Україна повернула додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій
17:30
OPINION
Євген Пастухов
Футбол. Трихвилинний порятунок Зениці
17:28
штучний інтелект
У США ухвалили закон, який захищатиме музикантів від загрози ШІ
17:20
Ціни на пальне, АЗС
Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: що відомо
17:20
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків": у мережі з'явився новий вкид РФ
17:14
ґрати
Передавав дані про локації оборонних заводів на Житомирщині: російського агента посадили на 15 років
17:12
Оновлено
Атака РФ на Запоріжжя: серед загиблих – дитина, кількість поранених зросла до 25
16:57
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогодні РФ відстріляла місячний запас виробництва ракет Х-101: Defence Express про ракетну атаку 22 березня
16:57
Оновлено
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що Росія перебуває у стані війни з Україною. У ЄС відреагували
16:55
Хусрав Тоіров
"Шахтар" знайшов покарання для футболіста за лайк під постом про перемогу Росії над Сербією
16:50
На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури
На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури та атакували дронами мікроавтобус: є поранені
16:41
Маріуполь
У Маріуполі партизани спалили техніку окупантів для будівництва фортифікаційних споруд
16:41
Оновлено
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Українські енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення ЗАЕС
16:31
канабіс
Парламент Німеччини ухвалив закон про часткову легалізацію вживання канабісу
16:26
На фото: Voices Are Rising
"Океан Ельзи" презентував пісню, яка увійде до першого англомовного альбому в історії гурту
16:25
Володимир Путін
Інформація про готовність РФ наступати на Сумщину з півночі не відповідає дійсності, - ЦПД
16:21
Ексклюзив
Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ
У Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
16:14
Оновлено
ДніпроГЕС
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
16:12
Рада безпеки ООН
Росія і Китай заветували в ООН резолюцію США про негайне припинення вогню в Газі
16:00
OPINION
Вадим Денисенко
Обстріл Дніпрогесу: спроба нового бліцкригу
16:00
міністр оборони Франції Лекорню
Німеччина та Франція дозволили виробнику танків KNDS створити підрозділ в Україні
15:58
На фото: Емманюель Макрон
"Жорсткіша позиція щодо Москви": у Франції обговорюють фото Макрона, який бʼє боксерську грушу
15:45
робот Magurus Wolf R1
Після атаки РФ на Одещині пожежу разом з надзвичайниками гасив робот
15:43
Анонс
Business Wisdom
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
15:35
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розкол між Зеленським та "Слугами Народу". Як Банкова втрачає контроль над монобільшістю
15:29
На фото: Андрій Білецький
Авдіївку можна було утримувати за двох складових: командир 3-ї штурмової бригади Білецький на Київському безпековому форумі
15:28
Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками
15:27
Олександр Павлюк
РФ створює 100-тисячне угруповання військ: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк розповів про ймовірність наступу ворога
15:26
дощ
Наталка Діденко розповіла, де вихідними пройдуть дощі та коли похолодає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV