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Україна може отримати перші кошти з заморожених активів РФ вже у липні, - FT

12 березня, 2024 вiвторок
00:56
Війна з Росією санкції проти Росії

Єврокомісія прагне прискорити затвердження механізму використання прибутків від заморожених активів РФ, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 млрд євро

Про це йдеться в публікації Financial Times.

Співрозмовники FT стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 мільярдів євро), починаючи з лютого цього року.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Далі, згідно з проєктом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. За словами джерел FT, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.

Російські активи в ЄС: що відомо

30 січня комітет із політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

11 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї.

Теги:
ЄС
санкції проти Росії
відбудова України
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