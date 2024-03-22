Перший мільярд євро від заморожених активів РФ може бути виділений на зброю для України до липня, - фон дер Ляєн

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, перший 1 млрд євро від доходів від заморожених російських активів може бути виділений на закупівлю зброї для України вже до 1 липня.

Зазначається, що пропозиція полягає в тому, щоб звільнити близько 3 млрд євро на рік для Києва після того, як усі країни ЄС дадуть свою згоду.

"Раді, що лідери підтримали нашу пропозицію використати... доходи від заморожених російських активів. Це забезпечить фінансування озброєння України", - сказала фон дер Ляєн.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

6 березня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити всі заморожені в державі російські активи центрального банку Україні на тій підставі, що РФ після закінчення війни виплатить репарації Україні.

11 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї.

Джерела FT стверджують, Україна що може отримати перші кошти з заморожених активів РФ вже у липні.

Європейський парламент ухвалив законодавчу резолюцію, яка надасть змогу оперативно заморожувати й конфісковувати російські активи на території ЄС. Ці кошти мають стати "внеском у відбудову України".