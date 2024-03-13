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Європарламент ухвалив резолюцію щодо використання конфіскованих російських активів на відбудову України

13 березня, 2024 середа
21:04
Світ Європарламент

Європейський парламент ухвалив законодавчу резолюцію, яка надасть змогу оперативно заморожувати й конфісковувати російські активи на території ЄС. Ці кошти мають стати "внеском у відбудову України"

Резолюцію ухвалили у Страсбурзі під час сесійного засідання Європарламенту, про що повідомляє DW.

Зазначено, що Європейська комісія має розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів РФ та майна для компенсації й репарації державам, що постраждали від міжнародних злочинів.

"Якщо активи були конфісковані у зв’язку з російською агресивною війною проти України або пов’язаними з цим злочинами (…), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - акцентується в тексті резолюції.

У комітеті Європарламенту з питань громадянських свобод, права та внутрішніх справ пояснили, що нова директива надасть змогу оперативно блокувати підозрілі активи. Відповідно до неї, будуть застосовані суворі заходи у випадку "ухилення від конфіскації за допомогою третьої особи". Також у країнах ЄС з’являться два нові види конфіскацій: без обвинувального вироку та конфіскація статків, походження яких невідоме.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Європарламент
Війна з Росією
відбудова України
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