Європарламент ухвалив резолюцію щодо використання конфіскованих російських активів на відбудову України

Резолюцію ухвалили у Страсбурзі під час сесійного засідання Європарламенту, про що повідомляє DW.

Зазначено, що Європейська комісія має розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів РФ та майна для компенсації й репарації державам, що постраждали від міжнародних злочинів.

"Якщо активи були конфісковані у зв’язку з російською агресивною війною проти України або пов’язаними з цим злочинами (…), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - акцентується в тексті резолюції.

У комітеті Європарламенту з питань громадянських свобод, права та внутрішніх справ пояснили, що нова директива надасть змогу оперативно блокувати підозрілі активи. Відповідно до неї, будуть застосовані суворі заходи у випадку "ухилення від конфіскації за допомогою третьої особи". Також у країнах ЄС з’являться два нові види конфіскацій: без обвинувального вироку та конфіскація статків, походження яких невідоме.