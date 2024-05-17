Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів, - американський експерт
Країни Заходу можуть передати Україні $300 мільярдів заморожених російських активів, зараз активно обговорюються механізми, як це можна зробити
Про це заявив Старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Чи виживе Україна у цій війні - залежить від грошей і зброї. Багато говорять про зброю, але майже ніхто не говорить про гроші. Гроші не менш важливі, ніж зброя", - наголосив він.
Зеліков підкреслив, що у питанні передачі України заморожених російських активів зараз багато чого залежить від європейців, оскільки переважна більшість цих коштів зберігаються у Європі.
Натомість додав він, на країни ЄС чиниться тиск з метою не дозволити конфіскувати російські гроші.
“Що насправді відбувається за лаштунками – це те, що Росія, Китай і арабські країни шантажують німецький, французький і японський уряди”, - сказав ексрадник Держдепу.
Філіп Зеліков повідомив, що одним з варіантів розв'язання цієї проблеми, який зараз обговорюється, є можлива передача заморожених російських активів під юрисдикції поза межами Євросоюзу, зокрема, до Північної Америки чи Великої Британії.
"Північна Америка і Британія своєю чергою зможуть прийняти рішення щодо того, що робити з грошима, якими вони управляють у своїх юрисдикціях", - резюмував він.
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