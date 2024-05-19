Удар по оборонному підприємству в Тулі, атака на військові аеродроми у Краснодарському краї та "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема на "Бельбеку", та у Скадовську

13 травня близько 6 ранку декілька ракет атакували російську військову частину ППО на горі Ай-Петрі на півдні Криму. Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено територію в/ч 85683, ліквідовано командира Олександра Кулакова і ще одного окупанта. Кажуть, що є поранені, їх кількість поки невідома. Попередньо, атака була здійснена ракетами Storm Shadow, пише ASTRA. Радари Південного берега – найбільш відомий військовий об’єкт Великої Ялти (координати 44.481491, 34.033617). До окупації Криму тут знаходився український радіочастотний батальйон, 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України, де знаходились радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.

Окрім того, партизанський рух "Атеш" повідомив, що у ніч із 12 на 13 травня були завдані успішні удари по військових об'єктах у Джанкої, окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими. За інформацією агентів руху, зафіксовано щонайменше 2 успішні прильоти. Ремонт техніки, що пережила удар, займе до пів року, зауважили партизани.

А ввечері 15 травня на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв.повідомив, що в місті нібито працювала ППО, і через певний час додав, що російські війська нібито відбили атаку ЗСУ. Тим часом місцеві мешканці Севастополя та Євпаторії чули вибухи у тимчасово окупованих містах. "Дуже гучно, напевно 3-й чи 4-й раз так сильно, за час війни. Вночі теж було, але не так сильно", – розповів мешканець Севастополя. А мешканці Євпаторії говорили про 5-6 почутих вибухів. Згодом в міноборони РФ заявили, що нібито збили 5 ракет ATACMS над півостровом. Натомість згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули 2 російських окупанти, ще 13 постраждали. Крім цього, через атаку на аеродромі "Бельбек" було знищено два винищувачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Трохи пізніше, ближче до ранку, ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК спалахнув.

У ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники ГУР та СБУ також атакували низку важливих цілей РФ у тимчасово окупованому Криму. Про вибухи у Криму повідомив місцевий проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер". Вибухи та буцімто роботу ППО було чутно у Севастополі, Балаклаві та на околицях. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про відбиття атаки десятки безпілотників. Буцімто також знищено 5 безекіпажних катерів. Пізніше стало відомо про проблеми з електроенергією у Балаклаві, а також у різних районах Севастополя. Агенти з руху спротиву "Атеш" заявили про успішні прильоти у Криму. Партизани пишуть про вражені військові обʼєкти та пообіцяли поділитись деталями. Развожаєв все ж визнав, що уламки БПЛА впали на підстанцію у Севастополі. Уже вранці російське міністерство оборони заявило про знищення 51 безпілотника над Кримом.

А вранці суботи, 18 травня, вибухи пролунали у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Зазначається, що перший вибух пролунав близько 9 ранку. Згодом, через 15 хвилин, було повідомлення про другий вибух. Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив вибухи та заявив, що унаслідок цього нібито є пошкодження приватного будинку. Рятувальники вже гасять пожежу. Уже згодом ТАСС із посиланням на Сальдо повідомило, що по окупованому Скадовську вдарили із РСЗВ HIMARS. Унаслідок цього нібито постраждали 12 людей.

Фото: Телеграм

Атака на військові аеродроми в різних областях Росії, пожежа у Санкт-Петербурзі та дрони СБУ над нафтобазою й електропідстанцією в російських Білгородській і Липецькій областях

У ніч проти понеділка, 13 травня, безпілотники уразили нафтобазу та електропідстанцію в російських Білгородській та Липецькій областях. За атакою стоїть Служба безпеки України. У результаті атак сталися пожежі на нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля міста Старий Оскіл Білгородської області, а також на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кВ у Липецькій області. Як уточнили джерела ЗМІ, уражена електропідстанція живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами. Про атаку першими повідомляли губернатори російських регіонів і ТАСС. Так, за словами очільника Липецької області Ігоря Артамонова, БПЛА були збиті біля Становлянського округу, унаслідок чого сталося загоряння на території електропідстанції. Також повідомлялося про збиття 8 безпілотників над Курською областю.

А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков прозвітував, що над регіоном вночі також працювала російська ППО і нібито збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода. Крім того, за його словами, у селі Черемошне сталося пряме влучення снаряда у житловий будинок, лазню та гараж, внаслідок чого будинок повністю зруйновано. Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами та саднами.

Тим часом у російському Архангельську у понеділок, 13 квітня, загорілась верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов": пожежа охопила площу 936 квадратних метрів. Для її ліквідації залучили 42 пожежників та 13 одиниць техніки. За даними місцевої влади, на теплоході, який перебував на ремонті, людей нібито не було.

Уночі 14 травня на станції Котлубань у російській Волгоградській області частина вагонів вантажного потягу, який перевозив пальне, зійшла з рейок і загорілася. Ймовірною причиною стала атака безпілотника. "У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося займання однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежники оперативно ліквідували спалах о 03:38", – йшлося у повідомленні МНС. Тим часом телеграм-канал Baza повідомив, що два вагони з паливом загорілися в результаті атаки дрона, після чого одна цистерна вибухнула, стався розлив палива та спалахнула трава.

Безпілотники ГУР у ніч проти 15 травня атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, раніше партизанський рух "Атеш" проводив там розвідку та зазначали координати нафтобази. Про вибухи на нафтобазі повідомляв губернатор Ростовської області Василь Голубєв. "Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах пального це не викликало", – йшлося у повідомленні. За словами губернатора, внаслідок атаки люди не постраждали. Тим часом джерела у спецслужбі назвали це плановою операцією ГУР, зазначивши, що цілі уражено та тривала пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях.

А наступної ночі бавовна продовжилась: 16 травня безпілотники ГУР атакували державне підприємство російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі. "В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", – зазначалося у повідомленні. "Базальт" – головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту. Міноборони РФ також заявило про роботу ППО у 5 регіонах: над територією Білгородської, Брянської, Калузької та Тульської областей.

Через день, 17 травня, губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в атаці безпілотників та заявив про нібито двох загиблих. Зазначалося, що у селищі Октябрьский дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому знаходилися водій та три пасажири. Унаслідок цього нібито загинула жінка та дитина. Ще один безпілотник начебто атакував автозаправну станцію поряд із селищем Безсонівка. Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Неподалік будівлі військової академії зв'язку ім. С. М. Будьонного в російському Санкт-Петербурзі стався вибух. Відповідно до інформації видання, у підвалі академії стався вибух боєприпасу близько 20:00. Зазначається, що в навчальному закладі нещодавно робили ремонт, а курсанти прибирали територію. На місце вибуху прибули поліція, росгвардія, а також пожежники. Внаслідок вибуху постраждали сім військових.

У ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод. Зазначалося, що місцеві жителі зафіксували щонайменше 33 безпілотники та понад 35 вибухів у Новоросійську. Після цього у порту пропало світло. Уже пізніше у Туапсе Краснодарського краю пролунали вибухи. Там нібито була атакована НПЗ. За словами оперштабу Краснодарського краю, внаслідок падіння БПЛА стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Разом з тим, Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що нафтопереробний завод у Туапсе довелося екстрено зупинити. Безпілотники влучили в установку з виробництва зрідженого вуглеводневого газу, той час як установка з перегонки нафти залишилася неушкодженою. Вказано, що з технічної сторони роботу заводу вдасться відновити "відносно скоро". Згодом у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по порту в Новоросійську 17 травня. На кадрах видно сліди пожежі на території Новоросійського морського торговельного порту, де після удару українських дронів виникла пожежа.

Уночі 19 травня росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Українські дрони атакували військовий аеродром "Кущевськ" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області. По аеродрому "Кущевськ" відпрацювали дрони Служби безпеки України спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. На летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Зокрема, ворожі Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29. Крім того, також було атаковано Слов'янський нафтопереробний завод, після чого він зупинив свою роботу. Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевськ" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони. Тим часом Головне управління розвідки Міноборони також провело спецоперацію цієї ночі, у результаті чого було атаковано Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області Росії. За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті.

Думка експертів

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі переконана, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.

"США повинні не тільки дозволити, але й заохочувати ЗСУ завдавати ударів по військових силах РФ, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії в рамках наступальних операцій Росії на півночі Харківської області", – зазначають у комісії.

Натомість Інститут вивчення війни оцінив, що такі обмеження США створили в прикордонних районах Росії пристанище, звідки російські літаки можуть завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських позиціях і населених пунктах, і де російські війська і техніка можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", – вважають аналітики.

Тим часом військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив після атаки на військовий аеродром "Бельбек" у Криму вночі 15 травня, що ймовірно авіабазу РФ повністю знищено і виведено з ладу на довгий термін.

"На супутнику може бути помічено саме ураження зенітно-ракетного комплексу, який вочевидь там був. Йдеться про ураження паливно-мастильних матеріалів. Також ймовірно був уражений склад з авіаційним озброєнням. Якщо ця інформація підтвердиться, то це означає, що використовувались не лише ATACMS, а й крилаті ракети типу Storm Shadow/SCALP. Саме такі речі для них є основною ціллю. Тоді це була доволі гарно спланована комбінована атака, під час якої касетними ATACMS було знищено район ППО, що охороняв цей аеродром, самі літаки, які там знаходились, і вже після цього були уражені всі інші цілі. Тобто, якщо буде підтверджено весь цей перелік уражених цілей, то йдеться про повне знищення всієї авіабази і її виведення з ладу на доволі довгий термін", – пояснює він.

А в британській розвідці вважають, що ураження військових об'єктів росіян у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на 15 травня демонструє загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму.

"Кумулятивний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО", – підкреслюють аналітики.