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У Росії скаржаться на атаки по 4 регіонах та окупованому Криму

16 травня, 2024 четвер
07:47
Війна з Росією обстріл, ППО
Зміст

Російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці різних повітряних засобів по 4 регіонах РФ та тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу, реактивної системи залпового вогню "Вільха" та тактичного ракетного комплексу "Точка-У" щодо об'єктів на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила:

  • два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", одну ракету тактичного комплексу "Точка-У" та один дрон над територією Білгородської області,
  • шість БПЛА над територією окупованого Криму,
  • один безпілотник над територією Брянської області,
  • один дрон над територією Калузької області,
  • два БПЛА над територією Тульської області.

Ввечері 15 травня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи: російські окупанти заявили про "вдалу" роботу ППО.

Теги:
Росія
Крим
ППО
окуповані території
окупанти
безпілотник
Білгород
ракетний удар
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