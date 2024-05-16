"Бавовна" на аеродромі "Бельбек": ймовірно авіабазу РФ повністю знищено і виведено з ладу на довгий термін, - Defence Express

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"На супутнику може бути помічено саме ураження зенітно-ракетного комплексу, який вочевидь там був. Йдеться про ураження паливно-мастильних матеріалів. Також ймовірно був уражений склад з авіаційним озброєнням. Якщо ця інформація підтвердиться, то це означає, що використовувались не лише ATACMS, а й крилаті ракети типу Storm Shadow/SCALP. Саме такі речі для них є основною ціллю. Тоді це була доволі гарно спланована комбінована атака, під час якої касетними ATACMS було знищено район ППО, що охороняв цей аеродром, самі літаки, які там знаходились, і вже після цього були уражені всі інші цілі. Тобто, якщо буде підтверджено весь цей перелік уражених цілей, то йдеться про повне знищення всієї авіабази і її виведення з ладу на доволі довгий термін", - повідомив Катков.

За його словами, супутникові знімки незабаром мали б підтвердити, що саме було уражено на аеродромі "Бельбек".

"Річ у тім, що вчора там була хмарна погода і немає точних зображень з космосу, щоб оцінити ступінь ураження. Сподіваємось, що сьогодні погода буде краща, будуть зроблені відповідні супутникові знімки. Але треба зазначити, що був використаний не один касетний ATACMS. Тому навіть на супутникових знімках може бути не зафіксовано той ступінь ураження літальних апаратів, щоб оцінити що там дійсно знищено", - додав Катков.