У РФ заявили про вибухи на нафтобазі, яку раніше розвідали партизани
У Ростовській області РФ вранці середи, 15 травня, заявили про нібито атаку на нафтобазу. Раніше партизанський рух "Атеш" проводив там розвідку
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах пального це не викликало", - йдеться у повідомленні.
За словами губернатора, внаслідок атаки люди не постраждали.
Зауважимо, що на початку місяця, 1 травня, партизани проводили там розвідку. Також вони зазначали координати нафтобази.
- У ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито знищення 10 ракет ATACMS над Кримом.
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