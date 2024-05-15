У РФ заявили про вибухи на нафтобазі, яку раніше розвідали партизани

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах пального це не викликало", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, внаслідок атаки люди не постраждали.

Зауважимо, що на початку місяця, 1 травня, партизани проводили там розвідку. Також вони зазначали координати нафтобази.