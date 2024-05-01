Партизани розвідали нафтобазу в Ростові

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлені камери денного та нічного бачення.

"Ця база забезпечує російські війська, що воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на перебіг російського наступу", - йдеться у повідомленні.

Координати об'єкта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.