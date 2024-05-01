Партизани розвідали нафтобазу в Ростові
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку нафтобази та дізнався схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у Ростові в РФ
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлені камери денного та нічного бачення.
"Ця база забезпечує російські війська, що воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на перебіг російського наступу", - йдеться у повідомленні.
Координати об'єкта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.
- Нещодавно партизани зафіксували, що росіяни активізували будівництву фортифікаційних споруд на території всього тимчасово окупованого Криму.
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