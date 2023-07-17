Hyundai приєднається до повоєнної відбудови України: допоможе відновити аеропорт "Бориспіль"
Південнокорейська компанія Hyundai допоможе відбудувати міжнародний аеропорт "Бориспіль". У планах – відновити посадкові смуги та збудувати новий вантажний термінал
Про це Hyundai Engineering & Construction повідомила 17 липня, передає The Korea Herald.
Згідно з угодою, яку компанія уклала з аеропортом "Бориспіль", Hyundai E&C відновить посадкові смуги та збудує новий вантажний термінал. Зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування вантажного термінала.
Hyundai E&C заявила, що використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проєктах у міжнародному аеропорту Інчхон, сінгапурському аеропорту Чангі та міжнародному аеропорту Чінчеро в Перу.
Усе будівництво розпочнеться після закінчення війни з Росією, додали в компанії.
Там наголосили, що готові взяти участь і в інших проєктах відбудови транспортної інфраструктури України.
- 14 липня Південна Корея оголосила про готовність надати $52 млрд на відновлення України.
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