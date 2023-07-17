Про це Hyundai Engineering & Construction повідомила 17 липня, передає The Korea Herald.

Згідно з угодою, яку компанія уклала з аеропортом "Бориспіль", Hyundai E&C відновить посадкові смуги та збудує новий вантажний термінал. Зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування вантажного термінала.

Hyundai E&C заявила, що використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проєктах у міжнародному аеропорту Інчхон, сінгапурському аеропорту Чангі та міжнародному аеропорту Чінчеро в Перу.

Усе будівництво розпочнеться після закінчення війни з Росією, додали в компанії.

Там наголосили, що готові взяти участь і в інших проєктах відбудови транспортної інфраструктури України.