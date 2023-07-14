Південна Корея готова надати на відновлення України $52 млрд

Про це заявив сказав економічний секретар президента Чой Санг Мок, передає The Korea Herald.

"Україна запросила участь корейських компаній приблизно в 5000 будівельних проєктах, оцінюваних у 20 млрд доларів, через канал міжурядового співробітництва в травні", - сказав він.

За словами Чоя, уряд проведе оцінку будівельних майданчиків для зведення модульних будиночків.

Уряд також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, яку вже надали після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС.

Чой додав, що спеціалізована підтримка буде поширена на проєкт реконструкції приватного сектору, який зараз оцінюється приблизно в 32 млрд доларів. Проєкт охоплює різні сектори, включаючи атомні електростанції з малими модульними реакторами (SMR), реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничний транспорт та інформаційні технології.

"Навіть якщо конфлікт триває, а відновлення перебуває на ранніх стадіях, ми будемо готуватися до нашої ролі в проєкті відновлення настільки старанно, наскільки того хоче український уряд", — сказав Чой.

Допомога Південної Кореї Україні

Під час візиту у США у кінці квітня лідер Південної Кореї заявив, що не виключає можливість військової допомоги Україні, "розглядаючи різні варіанти" підтримки Києва.

17 травня стало відомо, що Україна отримає кредити до $8 млрд на пільгових умовах від Південної Кореї.

У кінці травня Сеул визнав, що веде перемовини про передачу боєприпасів Україні, та не підтвердив, що проводив такі поставки раніше.

11 липня стало відомо, що уряд Південної Кореї відправив транспортний літак із вантажем додаткової військової допомоги для України. У переліку допомоги могли увійти предмети нелетального характеру, які президент України просив у на саміті Групи семи у Хіросімі у травні. Йдеться, зокрема, про техніку для розмінування та автомобілі швидкої допомоги.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль підписали програму партнерства в 11 сферах, серед них кіберзахист та боротьба з тероризмом.

Днями Південна Корея заявила, що братиме участь у трастовому фонді НАТО для допомоги Україні.