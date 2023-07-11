Про це повідомляє Yonhap з посиланням на співробітника Міноборони Республіки Корея.

"Ми вирішили відправити додаткові військові поставки у зв'язку із запитом України, і ми відправили військово-транспортний літак із цим вантажем", – сказав чиновник, не уточнивши деталі та не розкривши пункт призначення літака.

Допомога була надана в контексті того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у понеділок відбув до Литви, щоб взяти участь у саміті НАТО. Після цього у нього запланований візит у Польщу, яка стала великим покупцем озброєння у Сеула.

Видання News1 додає, що в Україну відправлено літак KC-330, який 9 липня приземлився в аеропорту "Жушув-Ясьонка".

Агентство припускає, що у переліку допомоги предмети нелетального характеру, які президент України просив у на саміті Групи семи у Хіросімі у травні. Йдеться, зокрема, про техніку для розмінування та автомобілі швидкої допомоги.

Південна Корея надіслала різні види нелетальної допомоги Україні, але відхилила запити Києва щодо надання летального озброєння.