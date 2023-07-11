Південна Корея відправила Україні літак з вантажем нелетальної військової допомоги
Уряд Південної Кореї відправив транспортний літак із вантажем додаткової військової допомоги для України
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на співробітника Міноборони Республіки Корея.
"Ми вирішили відправити додаткові військові поставки у зв'язку із запитом України, і ми відправили військово-транспортний літак із цим вантажем", – сказав чиновник, не уточнивши деталі та не розкривши пункт призначення літака.
Допомога була надана в контексті того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у понеділок відбув до Литви, щоб взяти участь у саміті НАТО. Після цього у нього запланований візит у Польщу, яка стала великим покупцем озброєння у Сеула.
Видання News1 додає, що в Україну відправлено літак KC-330, який 9 липня приземлився в аеропорту "Жушув-Ясьонка".
Агентство припускає, що у переліку допомоги предмети нелетального характеру, які президент України просив у на саміті Групи семи у Хіросімі у травні. Йдеться, зокрема, про техніку для розмінування та автомобілі швидкої допомоги.
Південна Корея надіслала різні види нелетальної допомоги Україні, але відхилила запити Києва щодо надання летального озброєння.
- Нагадаємо, під час візиту у США у кінці квітня лідер Південної Кореї заявив, що не виключає можливість військової допомоги Україні, "розглядаючи різні варіанти" підтримки Києва.
- 17 травня стало відомо, що Україна отримає кредити до $8 млрд на пільгових умовах від Південної Кореї.
- У кінці травня Сеул визнав, що веде перемовини про передачу боєприпасів Україні та не підтвердив, що проводив такі поставки раніше.
- Станом на 10 липня до Польщі прибули перші бойові літаки FA-50, які Варшава закупила у Південній Кореї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе